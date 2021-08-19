Москва, 19 августа, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Говорить о том, насколько сильный эффект новость о том, что Центр им. Гамалеи модифицировал «Спутник V» под новый штамм «Дельта» окажет на рынок вакцин, слишком рано, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Александр Ковалев.

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«И сам г-н Гинцбург подчеркнул, что об эффективности нового препарата никаких данных еще нет.

Кроме того, глобальный рынок вакцин сейчас в значительной степени играет по политическим, а не экономическим правилам.

Так что даже в случае «позитива» от результатов исследований существенного скачка спроса на глобальных рынках можно и не увидеть», — считает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, директор НИЦ Александр Гинцбург, заявил НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи доработал «Спутник V» под штамм коронавируса «Дельта».

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