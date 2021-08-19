Сингапур, 19 августа, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Различные стороны в Сингапуре обеспокоены ситуацией с COVID-19 в Индонезии, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В этот трудный период Индонезия и Сингапур продемонстрировали истинное значение дружбы между двумя странами», — заявил посол Индонезии в Сингапуре Сурио Пратомо.

Помощь адресована министерству здравоохранения Индонезии. Поставка помощи в Индонезию осуществляется при содействии Cargolux, Singapore Airlines и партнеров по логистике SATS и CEVA Logistics.

«Мы поддерживаем народ Индонезии в трудные времена и надеемся, что наш вклад поможет спасти много жизней», — заявил посол Индонезии в Сингапуре.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 в ИндонезииВику Адисасмитозаявил, что государство получит 450 000 доз вакцины AstraZeneca.