Балашиха, Московская область, 19 августа, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над омским «Авангардом» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 5:1.

(сс) Clker-Free-Vector-Images Хоккей

В составе «Динамо» шайбы забросили Станислав Галиев, Владислав Ефремов, Оскар Линдберг, Андрей Миронов и Иван Игумнов. У «Авангарда» отличился Ярослав Косов.

До этого команды провели товарищеский матч 14 августа. Тогда победу одержал «Авангард» со счётом 5:2.