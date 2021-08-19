Чолпон-Ата, Киргизия, 19 августа, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Председатель российского правительства Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко проводят в Киргизии переговоры в закрытом режиме. Чиновники уединились после заседания межправительственного совета ЕАЭС.

Михаил Мишустин и Роман Головченко

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Заседание совета состоялось в киргизском городе Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область). Правительственные делегации обсуждали вопросы экономического сотрудничества и безопасности, актуализированной событиями в Афганистане.

Напомним, официальный Минск запросил у России финансовую поддержку и другую экономическую помощь. При этом Александр Лукашенко заверяет, что бюджет Белоруссии наполняется лучше всех ожиданий, и ВВП по итогам года прирастёт на 3,3%.

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