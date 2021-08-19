Москва, , 15:43 — REGNUM На предстоящих выборах в Государственную думу второе место с высокой вероятностью займет КПРФ. Об этом 19 августа, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, выступая в рамках заседания экспертного клуба «Регион», прошедшего в пресс-центре REGNUM.

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Заседание экспертного клуба «Регион» в пресс-центре REGNUM Василий Иванов © ИА REGNUM

«Второе место на предстоящих выборах с высокой вероятностью занимает компартия, — сказал он. — Несмотря на относительную неопределенность в этом вопросе, которая была свойственна начальному этапу кампании. Я думаю, что одним из факторов значительного роста поддержки компартии стало ее жесткое и последовательное выступление против обязательной вакцинации».

Но, как подчеркнул Орлов, есть и другие предположения.

«Значительна вероятность сохранения за «Единой Россией» конституционного большинства, хотя электоральный рейтинг партии опустился на нижнюю планку диапазона, характерного для ее общественной поддержки в последние годы. Но это не помешает «Единой России» выступить на выборах очень убедительно, — считает Орлов. — «Справедливая Россия — За правду» преодолеет пятипроцентный барьер и получит результат лучше, чем в 2016 году. По поводу «Новых людей» — у них наибольшие шансы преодолеть трехпроцентный барьер и в одном из сценариев наибольшие шансы преодолеть пятипроцентный барьер. Но это сценарий не доминирующий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Орлов объяснил, смогла ли избирательная кампания в РФ избежать хаотизации.