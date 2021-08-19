Киев, 19 августа, 2021, 15:32 — ИА Регнум. 69% жителей Украины уверены, что у страны есть возможности преодолеть существующие проблемы. Об этом сообщил в своём отчёте за 19 августа социологический фонд «Демократические инициативы».

StockSnap Опрос

Около 20% опрошенных уверены, что Украина не способна преодолеть имеющиеся трудности.

По мнению 38,5% жителей Украины главным препятствием для развития страны является коррупция, более 18% назвали такой причиной войну. Далее в списке наиболее популярных причин идут некомпетентность власти — 5,9%, олигархи — 5,7% и сами жители Украины — 4,8%.

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа. Всего было опрошено 2019 совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее социологическая группа «Рейтинг» выяснила, что 43% жителей Украины считают, что уровень жизни в СССР был ниже нынешнего. Ровно столько же убеждены в обратном.