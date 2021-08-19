Киев, , 15:30 — REGNUM 29% украинцев считают, что за 30 лет независимости Украины было больше негативного, чем позитивного.

День Независимости на Украине President.gov.ua

Соответствующие результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы», опубликованы сегодня, 19 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, 18% респондентов считают, что было больше позитивного, и 46% указывают, что негативного и позитивного за эти годы было приблизительно поровну.

Среди относительно успешных сфер граждане назвали обеспечение равноправия, утверждение свободы слова, формирование украинской нации, построение демократии и укрепление обороноспособности страны. Меньше всего за годы независимости, согласно результатам опроса, Украине удалось быть успешной в борьбе с коррупцией, преступностью и в установлении социальной справедливости.

Также опрос показал — большинство респондентов считают, что Украина способна преодолеть проблемы и трудности, но только в отдаленной перспективе.

Общенациональное исследование проведено фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа во всех регионах Украины. Опрошено 2019 респондентов возрастом от 18 лет, теоретическая ошибка выборки не превышает 2,3%.