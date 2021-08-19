Триполи, , 15:27 — REGNUM Россия поддерживает позицию о необходимости вывода всех без исключения иностранных военных с территории Ливии, заявил 19 августа глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального согласия Ливии Наджлой Манкуш Лавров заявил, что стороны подтвердили поддержку со стороны России тех решений, «которые принимаются в рамках совместного военного комитета 5+5».

«Включая решение, принятое на его заседании пять дней назад, в том числе и по вопросу о необходимости вывода всех без исключения иностранных военных с территории Ливии», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, после уничтожения ливийского государства силами НАТО и местных исламистов в Ливии продолжается хаос и двоевластие.

В феврале 2021 года Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра Правительства национального единства Абдель Хамида Дбейбу и трех членов Президентского совета. Тем не менее, до сих пор остаются нерешенными важнейшие правовые и конституционные вопросы, необходимые для процесса дальнейшего урегулирования.

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