Москва, 19 августа, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Советский и российский мультипликатор и режиссёр анимационных фильмов Евгений Михельсон ушел из жизни в возрасте 81 года после длительной борьбы с тяжёлой болезнью. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

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«Умер Евгений Иванович Михельсон, замечательный художник, талантливый режиссер анимационных фильмов, светлый человек. Умер 18 августа на 82-м году жизни после тяжелой болезни», — говорится в сообщении.

Также указывается, что мультипликатор и режиссёр в течение долгого времени работал в Туркмении, где возглавлял объединение мультипликационных фильмов, а также стал заслуженным деятелем Туркменистана и после развала СССР вместе с семьей переехал в Россию.

«Память о Михельсоне — добром, интеллигентном, яркого творческого дарования художнике — надолго сохранится в его фильмах и нежных пастельных картинах», — отмечается в сообщении пресс-службы. Кроме того, в нем выражаются глубокие соболезнования родным и близким режиссера.

Отметим, Евгений Иванович Михельсон родился 31 мая 1940 года и учился в средней художественной школе при Академии художеств имени Репина в Ленинграде. В период с 1960 по 1993 работал художником, а с 1972 года стал режиссером в объединении мультипликации студии «Туркментелефильм». Мультипликатор и режиссёр около двадцати мультфильмов, включая «Худайберды и дэв» (1996), «Яртыгулак и лентяи» (1987), «Крылатый ослик» (1984) и «Чурек и малыш» (1980).