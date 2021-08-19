Саратов, 19 августа, 2021, 15:31 — ИА Регнум. В саратовском аэропорту «Гагарин» рядом с пассажирским терминалом открылся мобильный пункт экспресс-тестирования на коронавирус, сообщает 19 августа пресс-служба воздушной гавани.

Saratov.gov.ru Аэропорт «Гагарин»

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Стойка для оформления исследования расположена на первом этаже общей зоны аэровокзала. Воспользоваться услугой может любой желающий, результат будет готов в течение 30 минут.

Также на базе мобильного пункта доступен обычный ПЦР-тест с результатом в течение суток. Итоги обследования можно получить на электронную почту. Справка с результатами теста в дальнейшем подойдет для вылета за границу или для подтверждения отсутствия заболевания на сайте госуслуг.

Кроме этого, на первом этаже пассажирского терминала аэропорта продолжает в круглосуточном режиме работать пункт тестирования на коронавирусную инфекцию от саратовского областного клинического госпиталя для ветеранов войн.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области формат проведения линеек в День знаний образовательные учреждения примут самостоятельно.

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