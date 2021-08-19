Минск, 19 августа 2021, 15:23 — REGNUM Правоохранительные органы Белоруссии не комментируют публикацию компромата на белорусских силовиков, участвовавших в жестоком подавлении протестных выступлений. Прокуратура, МВД и СК постсоветской республики не ответили на неоднократные соответствующие запросы французского информагентства AFP.

Белоруссия
Белоруссия
Amnesty.org

Информагентство сообщило, что белорусские оппозиционеры, называющие себя «киберпартизанами», по электронной почте проинформировали об успехе на прошлой неделе — им удалось скачать более пяти терабайт данных с серверов министерства внутренних дел, «и не только». Часть компромата опубликована ими и свидетельствует о грубом нарушении закона «правоохранителями».

Из опубликованных аудиозаписей начальников белорусской милиции следует, что государственный терроризм не только не был «перегибами на местах», но был спланированной политикой устрашения широких масс населения. В частности, об этом свидетельствует опубликованная в сардине августа аудиозапись состоявшегося 11 августа 2020 года разговора начальника милиции общественной безопасности УВД Миноблисполкома полковника Николая Максимовича и начальника ОВД Солигорска подполковника Александра Шаровара ‌по внутренней линии МВД Белоруссии. В разговоре с использованием ненормативной лексики отдаётся прямой приказ избивать и бросать за решётку в целях устрашения ни чём не повинных людей, в том числе любого, кто «криво смотрит» или «стоит с телефоном».

Спецслужбы Белоруссии объявили «киберпартизан» преступниками и «экстремистами», запретив под угрозой штрафов и лишения свободы делать ссылки на скандальные публикации. Тем не менее, через компромат на белорусских силовиков регулярно публикуется и обсуждается в социальных сетях и телеграм-каналах (также объявленных властями «экстремистскими»).

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