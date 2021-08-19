Минск, , 15:23 — REGNUM Правоохранительные органы Белоруссии не комментируют публикацию компромата на белорусских силовиков, участвовавших в жестоком подавлении протестных выступлений. Прокуратура, МВД и СК постсоветской республики не ответили на неоднократные соответствующие запросы французского информагентства AFP.

Белоруссия Amnesty.org

Информагентство сообщило, что белорусские оппозиционеры, называющие себя «киберпартизанами», по электронной почте проинформировали об успехе на прошлой неделе — им удалось скачать более пяти терабайт данных с серверов министерства внутренних дел, «и не только». Часть компромата опубликована ими и свидетельствует о грубом нарушении закона «правоохранителями».

Из опубликованных аудиозаписей начальников белорусской милиции следует, что государственный терроризм не только не был «перегибами на местах», но был спланированной политикой устрашения широких масс населения. В частности, об этом свидетельствует опубликованная в сардине августа аудиозапись состоявшегося 11 августа 2020 года разговора начальника милиции общественной безопасности УВД Миноблисполкома полковника Николая Максимовича и начальника ОВД Солигорска подполковника Александра Шаровара ‌по внутренней линии МВД Белоруссии. В разговоре с использованием ненормативной лексики отдаётся прямой приказ избивать и бросать за решётку в целях устрашения ни чём не повинных людей, в том числе любого, кто «криво смотрит» или «стоит с телефоном».

Спецслужбы Белоруссии объявили «киберпартизан» преступниками и «экстремистами», запретив под угрозой штрафов и лишения свободы делать ссылки на скандальные публикации. Тем не менее, через компромат на белорусских силовиков регулярно публикуется и обсуждается в социальных сетях и телеграм-каналах (также объявленных властями «экстремистскими»).

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