Мадрид, 19 августа, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Высший суд Каталонии принял решение об отмене ночного комендантского часа, который был введён ранее в ряде населенных пунктов испанского региона в рамках санитарно-эпидемиологических мер. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Christine Vaufrey Каталония

Отмечается, что суд принял решение об отмене ночного комендантского часа во всём регионе, включая Барселону. Исключение составили лишь 19 населённых пунктов.

Ночной комендантский час действовал в каталонских населённых пунктах с середины июля с 1:00 до 6:00.