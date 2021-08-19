Ереван, 19 августа, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян 19 августа встретился с протестующими родственниками пропавших без вести в ходе боёв в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает агентство Armenia News.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабах

Как рассказали участники акции журналистам, глава ведомства по нацбезопасности пообещал им, что его подчинённые проведут более глубокую разведку для поисках пропавших. Протестующие согласились прекратить акцию протеста.

«Мы также договорились, что будем регулярно встречаться, и нам будут докладывать о проделанной работе. Пока не будет результатов, мы не можем быть довольны, а результат будет тогда, когда найдутся наши дети», — рассказала одна из участник акции.

Также журналистам сообщили, что родители, которые самостоятельно собирали данные о своих детях, передадут информацию сотрудникам нацбезопасности. Протестующие также выразили возмущение, что штатные сотрудники, которые должны заниматься разведкой, сами не собирали эти сведения и еще остаются на должностях.

Напомним, согласно последним официальным данным в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе с армянской стороны без вести пропавшими считаются 321 человек.