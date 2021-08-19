Москва, 19 августа, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Избирательная кампания в РФ переходит в решающую фазу, и ей удалось избежать хаотизации. Об этом 19 августа, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, выступая в рамках заседания экспертного клуба «Регион», прошедшего в пресс-центре REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Заседание экспертного клуба «Регион» в пресс-центре REGNUM

«Остался месяц до выборов. Избирательная кампания переходит в решающую фазу. Уже сбылись два прогноза АПЭК. Во-первых, хаотизации избирательной кампании не произошло, хотя многие эксперты говорили об этом. И второе, главным бенефициаром роста протестных настроений, конечно, стала коммунистическая партия, — сказал Орлов. — Электоральные рейтинги известны. Отмечу лишь, что для некоторых центров характерна разная характеристика динамики рейтингов. Например, «Единая Россия» — по ФОМ идет колебание рейтингов, а по ВЦИОМ идет однозначное падение рейтингов. То же самое по КПРФ — по ФОМ колебания, а по ВЦИОМ — однозначный рост».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее было высказано мнение о том, в чем может быть проблема партии «Единая Россия» на выборах в Москве.