Пермь, 19 августа, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили 475 заражений коронавирусом, что на один больше, чем днём ранее, сообщает 19 августа оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зафиксирован 82 071 случай заражения, из них 52,6% фактов приходятся на Пермь. Показатель заболеваемости составил 3157,48 на 100 тыс. населения.

Оправились от коронавирусной инфекции 71 109 пермяков. На сегодняшний день в больницах лечение получают 3611 пациентов с COVID-19. Свободным остается 18,8% коечного фонда от фактически развернутого.

Жертвами заболевания стали 3763 пермяка. За последние сутки зарегистрировано 29 летальных исходов. В регионе от коронавирусной инфекции ежеденевно умирают люди. За месяц минимальный показатель смертности отмечен 27 июля — 16 жертв, максимальный — 9 августа (38 смертей).