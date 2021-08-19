Санкт-Петербург, 19 августа, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Второй апелляционный суд общей юрисдикции отменил постановление Санкт-Петербургского городского суда от 27 июля о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 30 октября 2021 года в отношении Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа, рэп-исполнителя Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Марина Кохал участвует в заседании из СИЗО вместе с адвокатом

Вопрос о продлении содержания в СИЗО Кохал, которая находится под стражей уже больше года, направлен на новое рассмотрение. Об этом 18 августа сообщил адвокат обвиняемой Сергей Лукьянов. До нового рассмотрения срок стражи для Кохал продлён лишь до 18 сентября 2021 года.

По словам адвоката, апелляционный суд приобщил к материалам заключения первых двух экспертиз по уголовному делу, которые опровергают версию обвинения и не подтверждают насильственный характер смерти Юшко. Аргументируя необходимость отмены решения горсуда о продлении меры, Лукьянов заявил об отсутствии события преступления, о невозможности Кохал скрыться, о необходимости общения ее с малолетним сыном, а также о нарушении тайны совещания судей при вынесении июльского постановления.

«Ранее по этому основанию Третий кассационный суд общей юрисдикции уже отменял и направлял на новое рассмотрение постановление от 29.10.20 о продлении Кохал срока стражи. Дважды нарушение тайны совещания суда по одному делу — это очень показательно», — обратил внимание Лукьянов.

Как сообщало ИА REGNUM, части тела 31-летнего Юшко были обнаружены 29 июля 2020 года в квартире дома на Невском проспекте Петербурга. По версии следствия, Кохал убила мужа неустановленным способом, расчленила его тело и пыталась уничтожить улики. Кохал не признаётся в убийстве. Свои действия с телом она объяснила тем, что муж якобы умер от передозировки наркотиков, а она решила скрыть этот факт. Следствие пытается через экспертизы установить точные причины смерти музыканта и доказать вину обвиняемой.