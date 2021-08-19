Киев, 19 августа, 2021, 15:22 — ИА Регнум. 32% жителей Украины сожалеют о распаде СССР. Об этом говорится в отчёте, опубликованном 19 августа социологическим центром «Рейтинг».

Juan Antonio Segal Майдан Незалежности

Больше всего о распаде страны сожалеют жители юго-восточных областей Украины, а также представители старшего поколения. 61% опрошенных придерживаются иной точки зрения.

52% опрошенных считают, что СССР нейтрально повлиял на Украину, 23% считают советское влияние негативным, а 18% — позитивным.

Вопрос об уровне жизни в СССР и на современной Украине разделил респондентов поровну — 43% считают, что в СССР уровень жизни был выше, и столько же — наоборот.

Опрос проводился с 20 июля по 9 августа 2021 года. Всего было опрошено 20 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее компания New Image Marketing Group провела опрос и выяснила, что 76% жителей Украины считают себя счастливыми людьми. Социологи уверены, что люди отвечали таким образом, поскольку хотят чувствовать себя счастливыми, а не являются таковыми.