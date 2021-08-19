Брюссель, 19 августа, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Внешнеполитическая служба Евросоюза потребовала «немедленно и безоговорочно» освободить сотрудников белорусских оппозиционных изданий. В распространённом 18 августа заявлении службы утверждается, что «режим Лукашенко совершил нападение» на них.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Двойные стандарты

Всего же, по подсчётам ЕСВД, в белорусских тюрьмах содержится 33 сотрудника СМИ. Вчера к ним присоединились представители информагентства БелаПАН — старейшего националистического прозападного издания.

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Напомним, во время уголовного преследования белорусских журналистов по «делу регнумовцев» ни чиновники ЕС, ни белорусские «правозащитники», ни белорусские ассоциации журналистов не вступились за преследуемых. При этом дипломаты Евросоюза были информированы о происходящих репрессиях и даже присутствовали на процессе над «регнумовцами», однако в комментариях были более чем сдержаны. В то же время ряд представителей «демократических» прозападных СМИ открыто приветствовали расправу над «пророссийскими публицистами».

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