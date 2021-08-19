Ростов-на-Дону, 19 августа, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В Ростовской области объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

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Штормовое предупреждение объявлено до конца суток 19 августа, а также в течение двух суток — 20 и 21 августа. В ряде территорий Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни, которые будут сопровождаться грозой и градом. Ветер усилится до 20−24 метров в секунду.

Донские спасатели призывают жителей быть предельно внимательными и осторожными в непогоду.