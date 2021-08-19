Москва, 19 августа, 2021, 15:19 — ИА Регнум. C 1 по 3 сентября состоится II федеральный Просветительский марафон «Новое знание», организованный Российским обществом «Знание». Мероприятие будет приурочено ко Дню Знаний, в роли лекторов и наставников выступят свыше 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, авторитетных врачей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели.

Общество «Знание» Публичная лекция

Первый марафон «Новое Знание» прошел в мае этого года и вызвал огромный интерес среди широкой аудитории: трансляции в сети Интернет набрали свыше 70 млн. просмотров. Предстоящий второй марафон обещает еще более насыщенную программу лекций и дискуссий, которую в этот раз дополнят новые форматы выступлений спикеров: дебаты, мастер-классы, а также онлайн-экскурсии в театры и музеи, спортивные стадионы, образовательные центры, офисы крупнейших российских компаний.

Мероприятие включает шесть тематических треков, распределенных по городам: площадка в Москве примет трек «Знание», в Санкт-Петербурге — «Спорт», в Казани — «Цифровой мир и Медиа», в Нижнем Новгороде — «История и культура», во Владивостоке — «Бизнес», в Сочи — «Наука и технологии». Все мероприятия марафона будут транслироваться онлайн на специальном сайте, а также в группе Российского общества «Знание» во ВКонтакте.

«Новое Знание» дает шанс молодым людям пополнить свою копилку знаний, расширить кругозор и стать уверенней в себе и своих возможностях, — подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, — Это будет наш второй марафон, и мы ожидаем еще больше именитых гостей и интересных тем для обсуждения. На нашем марафоне можно получить достоверные знания в формате живого диалога у самых известных и признанных во всем мире умов нашего времени. Это лучшие профессионалы в своей области, чей талант и успех прошли проверку временем».