II Просветительский марафон «Новое знание» пройдёт в РФ с 1 по 3 сентября
Москва, 19 августа, 2021, 15:19 — ИА Регнум. C 1 по 3 сентября состоится II федеральный Просветительский марафон «Новое знание», организованный Российским обществом «Знание». Мероприятие будет приурочено ко Дню Знаний, в роли лекторов и наставников выступят свыше 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, авторитетных врачей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели.
Первый марафон «Новое Знание» прошел в мае этого года и вызвал огромный интерес среди широкой аудитории: трансляции в сети Интернет набрали свыше 70 млн. просмотров. Предстоящий второй марафон обещает еще более насыщенную программу лекций и дискуссий, которую в этот раз дополнят новые форматы выступлений спикеров: дебаты, мастер-классы, а также онлайн-экскурсии в театры и музеи, спортивные стадионы, образовательные центры, офисы крупнейших российских компаний.
Мероприятие включает шесть тематических треков, распределенных по городам: площадка в Москве примет трек «Знание», в Санкт-Петербурге — «Спорт», в Казани — «Цифровой мир и Медиа», в Нижнем Новгороде — «История и культура», во Владивостоке — «Бизнес», в Сочи — «Наука и технологии». Все мероприятия марафона будут транслироваться онлайн на специальном сайте, а также в группе Российского общества «Знание» во ВКонтакте.