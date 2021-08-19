Москва, 19 августа, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Всегда какая-то часть компаний на рынке является убыточной, это как раз нормально. Более того, в среднем около 80% компаний разоряются в первый же год, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Цитата из тс Ходячие мертвецы. 2010. США Зомби

«Тут, скорее, важны не абсолютные цифры, а относительные. Если в производственном секторе доля компаний «зомби» составила 15%, то в строительстве и торговле, традиционно более рентабельных, показатель составил 18%.

То есть, несмотря на довольно сложную экономическую ситуацию, именно производство, наконец, показывает позитивную динамику.

Впрочем, конечно, сама методика, по которой проводился опрос, требует более внимательного изучения.

Да и доля компаний по количеству далеко не эквивалентна их доле по вкладу в ВВП, доле рынка или количестве сотрудников, то есть реальном влиянии на экономику.

Так что лучше для оценки ситуации ориентироваться на более объективные макроэкономические данные», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России доля компаний обрабатывающей промышленности, которые можно отнести к категории «зомби», составляет около 15%.

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