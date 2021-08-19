Кострома, 19 августа, 2021, 15:59 — ИА Регнум. На Костромской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф не хватает 67 медицинских работников. Об этом со ссылкой наданные интерактивногопортала службы занятости населения региона сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Скорая помощь

Учреждению нужны 34 врача, в том числе 18 реаниматологов, психиатров и педиатров, старший врач, 15 медсестёр и 17 фельдшеров. Общая цифра нехватки кадров равняется 37% от числа всех медработников, трудящихся в организации в настоящее время.

Врачу скорой помощи предлагают зарплату в размере от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, максимальная зарплата медсестры — 25 тысяч рублей, жалование фельдшера обозначено в пределах от 26 до 40 тысяч рублей.

Ранее о кадровых проблемах и ситуации с увеличением времени ожидания пациентов СМИ рассказали работники станции. Организацией работы на костромской скорой заинтересовался министр здравоохранения России МихаилМурашко, проверки по публикациям СМИ назначили депздрав и прокуратура Костромы. Результаты инспекций ещё не опубликованы.