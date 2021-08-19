Сыктывкар, 19 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В Коми за последние сутки число ковид-пациентов пополнили 259 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Наибольший прирост заболевших зафиксирован за сутки в Сыктывкаре (+98) и Ухте (+44). На лечении находятся 7217 человек.

По данным штаба, официально в республике подтверждены 1369 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом, девять из них скончались накануне, 18 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирусвыявили у 21 058 человек.