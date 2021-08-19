Рязань, 19 августа, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В Рязанской области 19 августа подтверждено 123 новых случая заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. От осложнений скончались шесть пациентов.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,33%. С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 37 493 жителей Рязанской области. Выздоровели 34 284 человека, в том числе 89 — выписаны за последние сутки.

По данным федерального оперштаба, от осложнений при коронавирусе в регионе скончались 885 пациентов.