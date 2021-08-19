Москва, 19 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Вратарь немецкого «Байера» Андрей Лунёв получил вызов в сборную России по футболу. Об этом 19 августа сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Fc-zenit.ru Андрей Лунёв

«РФС отправил в «Байер» приглашение по поводу Андрея Лунёва», — сообщили в организации.

Напомним, летом 2021 года Лунёв перешел из «Зенита» в «Байер». В прошлом сезоне он провёл за санкт-петербургский клуб 12 матчей в чемпионате России.

Лунёв стал пятым голкипером в расширенном составе сборной России. Ранее в команду были вызваны Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак») и Сергей Песьяков («Ростов»).

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