Сочи, Краснодарский край, 19 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Около ста земельных участков, на которых планируется разместить социальные объекты, выявлено на территории Сочи в результате инвентаризации, сообщили 19 августа в пресс-службе мэрии города-курорта.

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«Подходящие земельные участки, свободные от прав третьих лиц и свободные от застройки, в первую очередь резервируются для размещения на них социальных объектов. В ходе инвентаризации таких участков выявлено 97. Кроме того, 60 земельных участков с видом разрешенного использования для скверов, парков, благоустройства будут закреплены за структурными подразделениями администрации с целью дальнейшего благоустройства территории», — уточнила заместитель главы города Инна Петухова.

Всего в 2020—2021 году в Сочи проинвентаризировано более 2700 земельных участков. Шесть участков общей площадью 2,1 гектара предоставлены администрациям Адлерского, Лазаревского и Центрального районов в бессрочное пользование для размещения скверов. В отношении двух земельных участков в Хостинском и Адлерском районе проводится работа по изменению вида разрешенного использования для последующего размещения там образовательных учреждений. На трёх участках в Лазаревском районе решено построить дошкольные образовательные учреждения. Также специалисты выявили 16 свободных земельных участков общей площадью 80,5 гектаров, сейчас проводится работа по вовлечению их в хозяйственный оборот.

Как сообщало ИА REGNUM, к ноябрю 2023 года планируется разработать новый генеральный план Сочи, упор планируется сделать на социальную инфраструктуру.