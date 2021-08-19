Прага, 19 августа, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Компания Skoda восстановила специальную версию седана Octavia RS второго поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Skoda Skoda Octavia RS

Данная модель десять лет назад побила рекорд скорости среди серийных автомобилей на соляном озере Бонневиль (штат Юта, США). Таким образом, Octavia RS стала самой быстрой моделью в линейке Skoda.

Десять лет назад британский технический центр чешской марки за несколько месяцев модернизировал седан, который затем принял участие в заезде в США.

К двухлитровому бензиновому двигателю TSI был добавлен турбонагнетатель Garret, система впрыска воды во впускной коллектор, иной интеркулер, перенастроенный электронный блок управления и специальное масло для гоночных автомобилей.

В результате всех доработок производительность мотора выросли до 600 л. с., что в три раза больше, чем у заводского двигателя.

Напомним, начальная версия Active обновленного Skoda Kodiaq будет стоить в России 1 961 000 рублей. Данная комплектация оснащается 1,4-литровым турбодвигателем мощностью 125 л. с. Появится на авторынке новинка осенью текущего года.

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