Skoda восстановила спецверсию седана Octavia RS
Прага, 19 августа, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Компания Skoda восстановила специальную версию седана Octavia RS второго поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Данная модель десять лет назад побила рекорд скорости среди серийных автомобилей на соляном озере Бонневиль (штат Юта, США). Таким образом, Octavia RS стала самой быстрой моделью в линейке Skoda.
Десять лет назад британский технический центр чешской марки за несколько месяцев модернизировал седан, который затем принял участие в заезде в США.
К двухлитровому бензиновому двигателю TSI был добавлен турбонагнетатель Garret, система впрыска воды во впускной коллектор, иной интеркулер, перенастроенный электронный блок управления и специальное масло для гоночных автомобилей.
В результате всех доработок производительность мотора выросли до 600 л. с., что в три раза больше, чем у заводского двигателя.
Напомним, начальная версия Active обновленного Skoda Kodiaq будет стоить в России 1 961 000 рублей. Данная комплектация оснащается 1,4-литровым турбодвигателем мощностью 125 л. с. Появится на авторынке новинка осенью текущего года.
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