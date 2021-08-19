Иркутск, 19 августа, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В прошлом году в регионах Сибирского федерального округа (СФО) РФ было предотвращено четыре теракта. Об этом 19 августа рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по обеспечению национальной безопасности в СФО.

Kremlin.ru Николай Патрушев

«В регионах округа отмечается террористическая активность. В прошлом году предотвращено девять преступлений террористической направленности, из них четыре теракта», — сказал он.

Помимо того, секретарь Совбеза РФ добавил, что также была пресечена деятельность восьми законспирированных ячеек террористов, а также выявлено 13 случаев финансирования террористической деятельности.

В то же время, Патрушев указал, что количество задержанных за участие в террористической деятельности в названных регионах увеличилось в три раза и уточнил, что это обстоятельство, по его мнению, говорит о возможности угроз совершения терактов на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа стало известно, что в Красноярске был осуждён пособник террористической деятельности.