Киев, , 15:11 — REGNUM В США в принципе приветствуют открытие рынка земли на Украине, но «ужасаются» тому, как именно организована земельная реформа.

Украинская земля. Село Подольское. Украина Andr Datskiy

Об этом в интервью УНН заявил депутат Верховной рады, заместитель председателя партии «Батькивщина» Вадим Ивченко. Материал опубликован сегодня, 19 августа.

«Когда я рассказал, какие условия создали для наших фермеров, в США ужаснулись: нет финансовых инструментов, нет дешевых кредитов, нет нормальной правоохранительной и судебной системы, которая защитит фермера или их урожаи», — отметил Ивченко.

Парламентарий констатировал, что земельная реформа на Украине прописана таким образом, что государство поддерживают человека, который имеет 600 тыс. гектаров земли, а человека, который имеет 2 или 6 гектаров, и является обычным семейным фермером — нет.

«У наших американских коллег есть сомнения, что земельная реформа, осуществленная подобным образом, пойдет на пользу украинским фермерам и украинскому сельскому хозяйству», — заявил депутат.

ИА REGNUM напоминает, что рынок земли на Украине официально заработал с 1 июля. По состоянию на 16 августа заключено 7112 сделок на продажу земель сельскохозяйственного назначения, общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки составляет 14,830 Га. Наибольшую площадь по сделкам зарегистрировано в Полтавской (1774,7 га), Харьковской (1712,9 га) и Днепропетровской (1231,9 га) областях, сообщает министерство аграрной политики.