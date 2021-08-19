Уфа, 19 августа, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) обсудят реформу чемпионата страны по футболу 23 августа. Об этом 19 августа заявил гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«Обсуждение реформ? Мы соберемся на видеоконференции 23 августа», — цитирует Газизова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) разослал клубам предложения по изменению формата проведения чемпионата России. Одним из пунктов является полная отмена лимита на легионеров.

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