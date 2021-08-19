Чолпон-Ата, Киргизия, , 15:07 — REGNUM Вопросы политики, природных катастроф и коронавируса обсуждают главы правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на заседании союзного межправсовета в Чолпон-Ате в Киргизии. Заседания в узком и расширенном составе состоятся 19 и 20 августа. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Флаги ЕАЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

В заседании стран ЕАЭС принимают участие главы правительств России, Киргизии, Армении, Белоруссии и Казахстана. Во вступительном слове премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов отметил нарастающие угрозы в сфере региональной безопасности, связанные с событиями в Афганистане. Также он затронул вопросы климата и природных ЧС в союзных странах. Отдельной темой для обсуждения является неблагоприятная ситуация с COVID-19.

Как сообщалось, Председатель правительства России Михаил Мишустин 19 августа прибыл в Киргизию с рабочим визитом. Глава российского правительства примет участие в заседаниях межправительственного совета ЕАЭС, а также проведёт ряд двусторонних встреч.