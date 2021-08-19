Оренбург, 19 августа, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 351 новое заражение коронавирусом, что на два меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 19 августа оперштаб по борьбе с COVID-19.

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По данным Управления Роспотребнадзора по региону, на 100 тыс. населения приходится 17,91 факта заболевания. За сутки темп прироста заболеваемости составил 0,56%, коэффициент распространения инфекции — 0,99.

С конца марта 2020 года в области зарегистрировано 62 984 носителя коронавируса. Оправились от болезни 51 752 оренбуржца. На сегодняшний день на лечении в больницах находятся 1787 пациентов с COVID-19. Состояние 449 человек медики оценивают как тяжелое.

Жертвой заболевания стали 1423 оренбуржца. За последние сутки подтверждено восемь летальных исходов.