Владикавказ, 19 августа, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Северной Осетии приняты меры в отношении торговых предприятий-нарушителей. По итогам рейдов межведомственных рабочих групп были закрыты торговые центры «Столица» и «Алания Молл», а также рынок «Привоз», сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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«В очередной раз нами выявлены нарушения на торговых объектах — в ТРЦ «Столица», ТРЦ «Алания молл» и на рынке «Привоз», где тотально не исполняется масочный режим»,— цитирует сотрудницу управления Веру Кайтукову «15-й Регион».

По её словам, не следили за тем, что посетители без масок, и охранники торговых предприятий, сами нарушавшие масочный режим. Между тем этот режим был установлен на территории РСО-Алании указом врио главы региона Сергеем Меняйло с 23июня 2021 года.