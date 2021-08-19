Барнаул, 19 августа, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В Ростуризме считают чрезмерным требование властей Краснодарского края о допуске в гостиницы только вакцинированных туристов. Об этом журналистам заявила глава ведомства Зарина Догузова.

Tourism.gov.ru Догузова Зарина Валерьевна

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«На губернаторе огромная ответственность, он отвечает за жизнь и безопасность людей. Я как руководитель отрасли считаю эту меру чрезмерной: достаточно обязательного требования ПЦР-теста, сделанного за несколько суток до приезда, с соблюдением все норм предосторожности — температуру померить», — сказала Догузова.

При этом она подчеркнула, что «с уважением» относится к решению главы региона о допуске вакцинированных туристов.

Догузова также заявила об оттоке туристов из региона, и в этой связи август в туристическом плане «просел».

Глава Ростуризма рассказала, что отмены брони из-за введённых на Кубани ограничений составили порядка 20−30%, тогда как в Крыму из-за более мягких требований к туристам отрасль восстанавливается более динамично.