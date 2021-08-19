Москва, 19 августа, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Ежегодная культурная акция «Ночь кино» в Москве пройдет на 120 различных площадках. Об этом 19 августа сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

(сс) geralt Кинофестиваль

Мероприятие состоится 28 августа. В рамках него поклонники кино смогут посмотреть на больших экранах новинки киноиндустрии и мировую классику, фильмы — лидеры проката, популярные сериалы и короткометражки, а также анимационные ленты для детей.

«В этом году к традиционной акции присоединились больше 120 столичных площадок. Помимо кинотеатров, показы пройдут в городских культурных центрах, музеях, библиотеках и парках. В программе — участники крупнейших кинофестивалей, советская классика, популярные современные фильмы, сериалы и подборки короткометражных лент», — сказала Сергунина.