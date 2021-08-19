Москва, 19 августа, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Замедление продовольственной инфляции в России носит сезонный характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Лютик.

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«Каждое лето продукция нового урожая вызывает некоторое снижение цен. Надо отметить, что в 2021 году, из-за общего ускорения инфляции, этот эффект проявился слабее, чем в среднем в прошлые годы.

И это несмотря на принятые правительством РФ меры по замедлению в первую очередь продовольственной инфляции, договоренности с розницей, дотации производителям, экспортные пошлины.

Даже цикл повышений ставки ЦБ РФ не успел пока существенно повлиять на темпы инфляции. Удивительно, но даже цены на замороженную рыбу, с экспортом которой в Китай в этом году возникли сложности, что даже вынудило привлечь к закупкам военных и ФСИН, снизились всего лишь на 0,5%.

Рост цен на транспортные услуги, на топливо, оказывает более серьезное воздействие на цены продуктов, чем все перечисленные факторы. Так что вряд ли наметившаяся продовольственная дефляция будет значительной», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Росстат третий раз за год зафиксировал недельную дефляцию. С 10 по 16 августа 2021 года индекс потребительских цен снизился на 0,01%.

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