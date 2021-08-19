Бишкек, 19 августа, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Киргизии Садыр Жапаров 19 августа провели встречу в киргизском городе Чолпон-Ата. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

ЕАЭС

По данным пресс-службы, Пашинян с сожалением отметил, что торговый оборот между Арменией и Киргизией небольшой. Он призвал развиваться отношения двух стран.

«Нужно думать и работать в направлении дальнейшего развития наших стран. В частности, с учётом того, что мы являемся членами Евразийского экономического союза, который открывает новые возможности для развития торгово-экономических отношений», — сказал премьер-министр Армении.

Сообщается, что стороны договорились о сотрудничестве в области энергетики, водных ресурсов, цифровизации, бизнеса и туризма.

Напомним, в Чолпон-Ате с 19 по 20 августа пройдёт очередное заседание Евразийского межправительственного совета. В нём примут участи премьер-министры государств, входящих в ЕАЭС.