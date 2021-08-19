Москва, 19 августа, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Движение «Голос» (СМИ — иностранный агент) стало первым в новом реестре незарегистрированных в России организаций — иноагентов. Министерство юстиции РФ внесло 18 августа данные этой организации в соответствующий список.

Иван Шилов, ИА REGNUM СМИ

Напомним, 19 февраля 2021 года стало известно о планах Министерства юстиции РФ составить реестр незарегистрированных в России общественных объединений, выполняющих функции иностранных агентов.

«Справедливость восторжествовала — закон един для всех. Потому что движение «Голос» выдает информацию в общество, и мы потребляем ее. И мы должны знать, кто эту информацию дает и на чьи деньги эта информация оформляется. Если мы знаем, что вы, например, российское информационное агентство, и живете на деньги российских налогоплательщиков, то, соответственно, представляете их интересы. А если, соответственно, вы живете на деньги иностранных государств, то к вам могут быть вопросы. Вопросов может и не быть, но должно присутствовать четкое понимание, что тот, кто платит, тот и заказывает музыку», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Комиссии ОПРФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, заведующий юридической клиникой института права и управления Тульского государственного университета Александр Воронцов.

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