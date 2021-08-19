Барселона, Испания, 19 августа, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро отказался выступать под 10-м номером, который принадлежал Лионелю Месси. Об этом 19 августа сообщает Marca.

Кирилл Венедиктов Серхио Агуэро

По информации издания, Агуэро решил выступать под 19-м номером.

Напомним, в июле Агуэро перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. В августе «Барселона» не продлила контракт с Месси, и он перешёл в ПСЖ.

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