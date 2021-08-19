Москва, 19 августа, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Эксперта обнаружили новую схему мошенничества, от которой рискуют пострадать граждане России, оформляющие сделки с недвижимостью. Об этом сообщил директор блока экспертных сервисов BI. ZONE Евгений Волошин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

По его словам, на фоне ипотечного бума злоумышленники создают сайты, похожие на порталы органов государственной власти. Жертва заходит на сайт, который похож на портал госуслуг, вводит адрес участка, после чего предлагается оплатить необходимые услуги, например, выписки из единого государственного реестра недвижимости через электронный кошелек.

Документы злоумышленники обещают прислать на электронную почту. «Стоимость услуг» может составлять от 125 рублей до 14 тыс. рублей.

«Согласно нашим данным, регистрация подобных сайтов началась еще в 2020 году: в октябре зарегистрировали 65 доменов, еще 50 появились в ноябре, а с мая по июль 2021 года мы обнаружили 34 ресурса», — цитирует его РИА Новости.

Специалист рекомендует внимательно следить за названием сайта: при открытии ссылки обязателен префикс HTTPS, ресурс должен открываться без ошибок и предупреждений о безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к появлению новой схемы мошенничества привело изменение условий пользовательского соглашения мессенджера WhatsApp. Граждане начали получать сообщения от мошенников, где утверждалось, что мессенджер станет платным для пользователей, которые не перешлют эти сообщения другим контактам. За пересылку СМС-сообщения взимается плата.

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