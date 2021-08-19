Челябинск, 19 августа, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В Челябинске заведующий одной из кафедр Уральского государственного университета физической культуры тал фигурантом уголовного дела о получении взяток. Ему уже предъявили обвинение, сообщает областное управление СКР.

Коррупция

Следователи полагают, что в 2013—2020 годах этот гражданин получил деньги на общую сумму более 1,7 млн рублей. Взяткодателями оказались студенты. Они надеялись сдавать зачёты и экзамены без фактической проверки знаний.

Преступную деятельность прекратили полицейские и сотрудники ФСБ. Арестованы денежные средства обвиняемого в размере более 2 млн.рублей. Расследование уголовного дела к настоящему времени находится в завершающей стадии.