Элиста, 19 августа, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Соболезнования родным погибших в аварии на трассе Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь с участием грузового автомобиля «КамАЗ» и иномарки выразил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Страшная авария на территории Элистинского городского округа сегодня унесла жизни пяти человек, из них трое — дети. Обстоятельства и причины трагедии сейчас выясняются. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Это тяжелая утрата», — написал Хасиков.

ИА REGNUM сообщало, что утром 19 августа водитель Nissan Almera, не убедившись в безопасности манёвра, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой «КамАЗ». В результате аварии погибли водитель и пассажиры иномарки — 42-летняя женщина и трое детей в возрасте пяти, девяти и 15 лет. Все они — жители Астрахани. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.