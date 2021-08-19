Джакарта, , 14:55 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что государство получит 450 000 доз вакцины AstraZeneca, сообщает Kompas.

Компания AstraZeneca Cheshire East Council

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«Все больше и больше людей могут получить вакцину от коронавируса, чтобы создать продуктивное и безопасное общество», — заявил представитель целевой группы по борьбе с COVID-19.

Ранее в Индонезию доставили партию вакцины Pfizer. Вакцину планируют использовать для прививки людей в возрасте от 12 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 1 560 780 доз вакцины против коронавируса, произведенной компанией Pfizer, доставят в Индонезию.

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