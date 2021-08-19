Москва, 19 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказалась относительно скульптуры «Большая глина №4», установленной на Болотной площади в Москве. Она опубликовала пост на эту тему в своём Instagram-аккаунте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ксения Собчак

Телеведущая осудила людей, критикующих «классную крутую» скульптуру Урса Фишера. «Когда всё, что непонятно, всё, что мало изучено, надо тут же облить помоями и с ними же сравнить… люди не хотят ничего нового, не хотят ни во что вникать, не хотят ничего современного», — считает Собчак, отмечая, что у этих людей «дремучее сознание».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комик Максим Галкин высказался относительно скульптуры Урса Фишера. «…это выглядит как просто 12-метровая стопка не очень аккуратного дерьма», — считает он.