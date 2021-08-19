Пенза, 19 августа, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В связи с ухудшением погодных условий на территории Пензенской области объявлен желтый уровень опасности.

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По данным метеослужб, днем 19 августа местами по региону ожидается усиление юго-восточного ветра до 15−18 м/с при порывах, с сохранением вечером и ночью.

В пятницу, 20 августа в Пензенской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс). Днем ожидается около +35 градусов, ночью — не выше +20, без осадков.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Хакасии 20 и 21 августа ожидаются сильные дожди, ливни, грозы. Также прогнозируется шквалистое усиление ветра 15−20 м/с.

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