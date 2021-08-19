Лос-Анджелес, США, 19 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Британский актёр Бен Кингсли исполнит одну из ролей в кинокомиксе «Шан-чи и легенда десяти колец». Об этом сообщил портал ComicBook.

Скриншот с YouTube «Шан-чи и легенда десяти колец»

Кингсли подтвердил своё участие в картине, однако не рассказал, какая сюжетная линия уготована его персонажу. Напомним, что в фильме «Железный человек 3» актёр исполнил роль ненастоящего Мандарина.

Добавим, что премьера «Шан-чи и легенды десяти колец» в России состоится 2 сентября 2021 года. Главным антагонистом картины станет настоящий Мандарин в исполнении Тони Люна.