Сеул, 19 августа 2021, 14:51 — REGNUM Правительство Южной Кореи расширит программу бесплатной вакцинации от вируса папилломы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы государства Мун Чжэ Ина.
По его словам, в программе смогут принять участие девочки-подростки до 17 лет.
Отметим, что в настоящее время максимальный возрастной предел составляет 12 лет.
«Я буду работать над тем, чтобы дать всем девочкам-подросткам право на участие в бесплатной программе вакцинации», — сказал Мун Чжэ Ин.
Президент пообещал продолжить оказание государственной поддержки в лечении бесплодия в рамках национального медицинского страхования.
Глава государства выразил надежду на то, что это поможет облегчить финансовое бремя супружеских пар, страдающих бесплодием.