Сеул, , 14:51 — REGNUM Правительство Южной Кореи расширит программу бесплатной вакцинации от вируса папилломы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы государства Мун Чжэ Ина.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в программе смогут принять участие девочки-подростки до 17 лет.

Отметим, что в настоящее время максимальный возрастной предел составляет 12 лет.

«Я буду работать над тем, чтобы дать всем девочкам-подросткам право на участие в бесплатной программе вакцинации», — сказал Мун Чжэ Ин.

Президент пообещал продолжить оказание государственной поддержки в лечении бесплодия в рамках национального медицинского страхования.

Глава государства выразил надежду на то, что это поможет облегчить финансовое бремя супружеских пар, страдающих бесплодием.