Сеул, 19 августа, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи расширит программу бесплатной вакцинации от вируса папилломы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы государства Мун Чжэ Ина.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

По его словам, в программе смогут принять участие девочки-подростки до 17 лет.

Отметим, что в настоящее время максимальный возрастной предел составляет 12 лет.

«Я буду работать над тем, чтобы дать всем девочкам-подросткам право на участие в бесплатной программе вакцинации», — сказал Мун Чжэ Ин.

Президент пообещал продолжить оказание государственной поддержки в лечении бесплодия в рамках национального медицинского страхования.

Глава государства выразил надежду на то, что это поможет облегчить финансовое бремя супружеских пар, страдающих бесплодием.