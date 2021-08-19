Элиста, 19 августа, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В Калмыкии перед судом предстанут участники банды организаторов азартных игр. На скамье подсудимых окажутся восемь человек, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Казино Tigre de Cristal

Следователи полагают, что в 2019 году 33-летний житель Элисты создал и возглавил преступное сообщество, в которое вошли ещё семеро жителей республики. Члены банды проводили азартные игры в двух нежилых помещениях. Сумма доходов злоумышленников превысила 11 млн рублей.

Подпольные казино были выявлены в октябре 2020 года. Уголовное дело направлено в Элистинский городской суд.