Москва, , 14:51 — REGNUM Вооруженные силы Украины следует признать террористической организацией. С соответствующей инициативой 19 августа выступил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, основанием для этого могут стать бесчеловечные методы ведения боевых действий и карательных операций с массовыми убийствами на территории Донбасса мирных жителей украинскими солдатами.

«Может, российским компетентным органам следует признать вооруженные силы Украины террористической организацией и продекларировать это открыто. Потому что они не могут считаться военнослужащими — это террористы. Методы, которыми Украина наводила порядок на востоке страны — это террористические методы», — сказал Коротченко.

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